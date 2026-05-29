Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин предложил нижегородцам вступить в отряд «БАРС-НН»

Жителей региона призывают встать на защиту неба.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев встать на защиту неба и вступить в отряд «БАРС-НН». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Приглашаем вступить в отряд «БАРС-НН», это даст возможность лично способствовать защите родного региона. Граждане, добровольно вступившие в резерв, выполняют свои обязанности строго в пределах Нижегородской области, — сказал Глеб Никитин.

Добровольцы, решившие вступить в отряд, пройдут комплексную подготовку под руководством опытных инструкторов. Они освоят огневые навыки, тактическое мастерство, инженерное дело и основы военной медицины, а также изучат принципы радиоэлектронной борьбы и организации связи.

Губернатор также подчеркнул, что в рядах мобилизационного резерва приветствуются граждане с боевым опытом.

Напомним, по данным на конец 2025 года, в Нижегородской области трудоустроены 71% всех вернувшихся с СВО бойцов.