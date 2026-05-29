29-летняя красноярка погибла в ДТП с КамАЗом на Свердловской (видео)

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельной аварии на улице Свердловской. В пресс-службе краевой полиции рассказали, что столкнулись КамАЗ и два легковых автомобиля.
По предварительным данным, вечером 29 мая 23-летний водитель КамАЗа при перестроении не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал в попутном направлении. После удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Hyundai под управлением 41-летней женщины.
В результате аварии от полученных травм скончалась 29-летняя водитель Toyota. Водителю Hyundai оказали медицинскую помощь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.