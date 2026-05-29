29-летняя красноярка погибла в ДТП с КамАЗом на Свердловской (видео)

По предварительным данным, вечером 29 мая 23-летний водитель КамАЗа при перестроении не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Toyota, который ехал в попутном направлении. После удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Hyundai под управлением 41-летней женщины.