На Московском шоссе в Нижнем Новгороде началась модернизация светофоров

В Нижнем Новгороде установят 19 новых светофорных объектов на Московском шоссе. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, это будут первые светофоры, встречающие водителей при въезде в город со стороны Москвы: «Движение на участке всегда интенсивное, магистраль крайне востребована, и вопросы удобства и безопасности играют ключевую роль в организации дорожного движения».

Модернизация светофоров и внедрение интеллектуальной транспортной системы подразумевают практически полную перестройку объектов. Будут смонтированы новые светофоры с обратным отсчетом времени, светодиодными лентами и информационными секциями для водителей. Все необходимые коммуникации будут перенесены под землю. Подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе позволит обеспечить безопасное и комфортное движение, а также минимизировать временные потери для водителей и пешеходов.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«За последние пять лет в Нижнем Новгороде модернизировали уже 100 светофоров. В ближайшее время планируем выйти на заключение контракта на модернизацию еще 14 светофоров на улицах Ванеева, Веденяпина и на Южном шоссе», — рассказал господин Шалабаев.