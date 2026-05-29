На Московском шоссе в Нижнем Новгороде началась модернизация светофоров

Модернизация светофоров и внедрение интеллектуальной транспортной системы подразумевают практически полную перестройку объектов. Будут смонтированы новые светофоры с обратным отсчетом времени, светодиодными лентами и информационными секциями для водителей. Все необходимые коммуникации будут перенесены под землю. Подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе позволит обеспечить безопасное и комфортное движение, а также минимизировать временные потери для водителей и пешеходов.