В Пермском крае отменили режим Ракетной опасности.

На территории Пермского края отменен режим Ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.
Кроме того, в пермском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Отметим, Режим «Ковер» радиусом 100 км объявлен в Пермском крае в 17:30. Об этом сообщили в РСЧС.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.