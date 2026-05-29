На Дону приватизируют 60 объектов госсобственности. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области одобрили изменения в программу приватизации государственного имущества. В итоге в план включили ещё 60 объектов, которые перейдут в частные руки. В правительстве региона пояснили: каждый объект госсобственности должен либо работать на социальные задачи, либо приносить деньги в казну. Если имущество не выполняет ни одну из этих функций — его логичнее продать.