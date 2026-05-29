Власти исключили массовые отключения газа в Калининградской области

Крайние меры возможны только при риске аварии или утечки.

Массовых отключений газа в Калининградской области не будет, даже если часть абонентов пока не оформила договоры на обслуживание оборудования. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 29 мая.

Ситуацию обсудили с руководством компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург». В правительстве пояснили, что сообщения «о возможной приостановке подачи газа десяткам тысяч абонентов не означают одномоментного отключения». Такую меру называют крайней: ресурс могут перекрыть только при реальной угрозе безопасности жильцов конкретного многоквартирного дома — например, из-за риска аварии или утечки. Задача энергетиков, как подчеркнули власти, не оставить людей без удобств, а предотвратить опасные ситуации.

"В Калининградской области насчитывается почти 400 тысяч квартир и 60 тысяч частных жилых домов, где есть природный газ. При этом мнимая простота использования газовых плит, колонок и котлов зачастую вводит в заблуждение. Недостаточность специальных знаний, пренебрежение элементарными правилами осторожности и невнимательность могут обернуться непоправимыми последствиями.

На 1 мая 2026 года подавляющее большинство — 90% жителей региона — заключили необходимые договоры", — заявили в правительстве.

Проверки проводят по заранее утверждённому графику. Информацию публикуют на сайте «Калининградгазификации», а жителей уведомляют через объявления в подъездах, квитанции и управляющие компании.

Договор можно оформить онлайн на сайте «Калининградгазификации» или лично в офисе. В техобслуживание входят проверка оборудования, соединений, кранов, тяги в дымовых и вентиляционных каналах, давления газа и инструктаж по безопасности.

В Калининграде жильцы дома на Парковой аллее больше пяти дней оставались без газа. В управляющей компании объяснили, что подачу ограничили из-за недопуска проверяющих в часть квартир. Таких помещений оказалось около 30 на все четыре подъезда.

