Власти исключили массовые отключения газа в Калининградской области

Ситуацию обсудили с руководством компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург». В правительстве пояснили, что сообщения «о возможной приостановке подачи газа десяткам тысяч абонентов не означают одномоментного отключения». Такую меру называют крайней: ресурс могут перекрыть только при реальной угрозе безопасности жильцов конкретного многоквартирного дома — например, из-за риска аварии или утечки. Задача энергетиков, как подчеркнули власти, не оставить людей без удобств, а предотвратить опасные ситуации.