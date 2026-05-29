В Перми вечером 29 мая отменили режим «Ракетной опасности»

«Ракетную опасность» отменили в аэропорту Большое Савино в Перми вечером 29 мая, сообщили в региональном МЧС.
Особый режим ввели на территории Пермского края около 17:04. По данным краевого минтербза, все специалисты экстренных служб в течение 2, 5 часов находились в режим полной готовности. На улицах звучали сирены, работали голосовые оповещения о ракетной опасности. Людям, находящимся в зданиях, советовали спускаться на цокольные этажи в подвалы.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 18:53 в пермском аэропорту Большое Савино сняли ограничения на приём и выпуск самолётов.
Напомним, в регионе действует запрет на съёмку и публикацию материалов о беспилотниках, их атаках и последствиях.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше