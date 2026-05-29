Представителей 44 нижегородских компаний и деловых объединений наградили в День российского предпринимательства

Представителей 44 компаний и общественных организаций наградили в Нижнем Новгороде. Церемония состоялась в рамках празднования Дня российского предпринимательства.
Мероприятие провело региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства совместно с областным центром «Мой бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В нем приняло участие около 300 представителей предпринимательского сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, общественных и деловых объединений.
Заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский отметил, что сегодня предприятия МСП формируют более 29% валового регионального продукта — это на восемь процентных пунктов выше среднего уровня по стране.
«Традиционно на праздновании Дня предпринимательства вручаются награды предпринимателям, которые успешно реализуют свои проекты, активно пользуются мерами государственной поддержки и становятся лидерами в своих направлениях. Сегодня бизнес продолжает адаптироваться к внешним ограничениям, осваивать новые рынки и находить возможности для роста. В Нижегородской области продолжает расти количество предпринимателей: с мая 2025-го по май 2026 года количество субъектов МСП в области увеличилось на пять тысяч, а всего их в регионе действует уже более 138 тысяч. В том числе благодаря и мерам господдержки по итогам 2025 года оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области вырос более чем на 11 процентов и достиг 3,3 триллиона рублей», — отметил Артур Батурский.
На мероприятии наградили 25 победителей регионального конкурса «Предприниматель года». Также представителям компаний и деловых объединений были вручены дипломы правительства Нижегородской области, дипломы и почетные грамоты министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, благодарственные письма Законодательного собрания Нижегородской области, Торгово-промышленная палата Нижегородской области наградила победителей регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий».
Награды победителям регионального конкурса «Предприниматель года» вручил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
«Конкурс “Предприниматель года” ежегодно объединяет представителей бизнеса из разных отраслей экономики Нижегородской области. В этом году на участие было подано 223 заявки. Мы оцениваем не только финансовые результаты компаний, но и их вклад в развитие экономики региона: создание рабочих мест, рост производительности труда, повышение уровня заработной платы, эффективность использования мер государственной поддержки. Такие проекты позволяют отметить предпринимателей, которые не просто успешно развивают свое дело, а формируют современные стандарты ведения бизнеса и становятся ориентиром для всей предпринимательской среды региона», — рассказал Максим Черкасов.
Экспертная комиссия конкурса «Предприниматель года» выбрала победителей в семи номинациях: «Эффективность и развитие в сфере производства», «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса», «Эффективность и развитие в сфере услуг», «Эффективность и развитие в сфере торговли», «Лучший проект в сфере ИТ», «Бизнес-Старт», «Лучшая организация по поддержке бизнеса».
Среди победителей конкурса — производители аналитического оборудования, медицинских изделий, лазерных систем, металлических изделий, а также загородный клуб, розничный рынок, фермы, детский развивающий центр, розничные магазины, производства продуктов питания.
Первое место в номинации «Эффективность и развитие в сфере услуг» занял «Центр протезирования и ортопедии». Компания оказывает услуги протезирования и реабилитации.
«Наш бизнес, основанный на помощи людям, служит источником вдохновения для новых достижений. Важно, что на этом пути мы получаем действенную поддержку со стороны правительства Нижегородской области. Такие награды, как “Предприниматель года”, стимулируют двигаться дальше и масштабировать результаты. Именно благодаря синергии бизнеса и государства в нашем центре был создан специализированный реабилитационный комплекс, который позволяет предоставлять расширенный и углубленный спектр услуг нашим пациентам с ампутацией, включая участников СВО. Комплексный подход позволяет им быстрее социализироваться и вернуться к полноценной жизни», — отметил генеральный директор ООО «Центр протезирования и ортопедии» Дмитрий Самойлов.
Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин отметил, что депутатский корпус последовательно формирует законодательную базу для развития предпринимательства.
«Законодательное собрание последовательно выстраивает систему поддержки ответственного бизнеса. В прошлом году мы приняли профильный закон, а в январе этого года усилили его, предусмотрев преференции для компаний, которые поддерживают семьи с детьми и многодетность. Социальные предприниматели получили пониженные налоговые ставки по упрощенной системе — 1 и 5 процентов», — рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции партии «Единая Россия» Евгений Люлин.