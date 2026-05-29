Многодетный нижегородец через суд добивается льгот по ипотеке

Нижегородское минсоцполитики обязали повторно рассмотреть документы от многодетного нижегородца, который добивается льгот по ипотеке. Решение принял Нижегородский райсуд.
Многодетный отец обратился с иском к министерству и управлениям соцзащиты Чкаловска и Московского района Нижнего Новгорода. Мужчина считает незаконным отказ в предоставлении льгот.
Нижегородец приобрел квартиру по программе «Семейной ипотеки». На 6 млн рублей, которые мужчина занял у банка, была оформлена ставка 6% годовых. Оставшуюся сумму выдали под ставку в 20%.
Многодетная семья рассчитывала получить дополнительные льготы по ипотечной программе и обратилась в профильное ведомство. Там нижегородцы получили отказ, так как не предоставили детализированный график платежей.
Документ был выдан банком только после жалобы в ЦБ РФ, но на тот момент допустимый срок обращений за льготой прошел. Суд частично удовлетворил требования истца, поэтому обращение рассмотрят повторно.
