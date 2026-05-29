Тамбовская экс-судья потеряла неприкосновенность за вынесение приговоров из Сочи

Квалификационная коллегия судей Тамбовской области прекратила отставку экс-судьи районного суда Елены Дробышевой. Основанием стал вступивший в силу обвинительный приговор, что по закону «О статусе судей» влечет утрату неприкосновенности, а также материальных и социальных гарантий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Источник: Коммерсантъ

Сама Дробышева оштрафована Тамбовским областным судом на 600 тыс. руб. за вынесение десяти заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ). Уголовное дело рассматривалось с середины 2025 года. Установлено, что в ноябре 2021 года, находясь в санатории в Сочи, судья подготовила десять решений по гражданским делам. Вернувшись в Тамбов, она приобщила эти документы к материалам дел и подписала протоколы с «заведомо ложными сведениями» о том, что заседания якобы проходили в здании суда.

Дробышева вину не признала. Она заявила, что допустила «самоуверенность», решив провести заседания по видеосвязи с секретарем в отсутствие надлежаще извещенных сторон. В прениях прокурор запрашивал для нее штраф в 1 млн руб. Для исполнения приговора сохранен арест на имущество осужденной.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Правосудие с видом на море».