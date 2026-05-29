Тамбовская экс-судья потеряла неприкосновенность за вынесение приговоров из Сочи

Сама Дробышева оштрафована Тамбовским областным судом на 600 тыс. руб. за вынесение десяти заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ). Уголовное дело рассматривалось с середины 2025 года. Установлено, что в ноябре 2021 года, находясь в санатории в Сочи, судья подготовила десять решений по гражданским делам. Вернувшись в Тамбов, она приобщила эти документы к материалам дел и подписала протоколы с «заведомо ложными сведениями» о том, что заседания якобы проходили в здании суда.