В Егорьевске Московской области провели акцию «Чистый лес»

Экологическую акцию «Чистый лес» провели на территории Егорьевского филиала учреждения «Мособллес» Московской области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
К уборке присоединились более 100 человек, среди которых были жители, волонтеры и специалисты лесного хозяйства. Благодаря совместной работе участникам удалось собрать более 4 куб. м. бытовых отходов. Параллельно сотрудники лесного хозяйства очистили участок от неликвидной древесины.
В результате лесной массив возле базы отдыха стал чище и комфортнее для посетителей. Отмечается, что такие акции помогают не только поддерживать порядок на природных территориях, но и привлекать внимание жителей к сохранению лесов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.