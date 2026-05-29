Новые современные светофоры начали устанавливать на Московском шоссе

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своих социальных сетях о серьезной модернизации светофоров на Московском шоссе как продолжении развития интеллектуальной транспортной системы города. Здесь будет установлено 19 современных светофоров.
«По сути, это первые светофоры, встречающие водителей при въезде в город со стороны Москвы. Движение на участке всегда интенсивное, магистраль крайне востребована, и вопросы удобства и безопасности играют ключевую роль в организации дорожного движения», — отметил мэр.
Глава города рассказал, что на Московском шоссе будут смонтированы новые светофоры с обратным отсчетом времени, оснащенные светодиодными лентами, которые издалека видны и при солнечном свете, и ночью, а также информационными секциями для водителей. За последние пять лет, по словам Юрия Шалабаева, в Нижнем Новгороде уже модернизированы 100 светофоров, и планируется заключить контракт на модернизацию еще 14 светофоров, которые будут установлены на Южном шоссе, улицах Веденяпина и Ванеева.
Инженер МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Дмитрий Мацкевич объяснил, что масштабные работы на Московском шоссе — одной из самых загруженных магистралей — пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он также отметил, что в будущем к интеллектуальной системе города будут подключены все основные магистрали, что обеспечит безопасное и комфортное движение как для водителей, так и для пешеходов.
Александр Иванов, заместитель генерального директора подрядной компании, рассказал, что на Московском шоссе уже завершены работы по бурению, установке колонн и бетонированию закладных, а также проложены все необходимые трубы.
«Осталось положить кабель, сделать опоры и объект можно будет монтировать и сдавать», — заверил он. Нижегородские автомобилисты уже оценили комфорт и безопасность дорожного движения на магистралях с новыми светофорами. Водители отмечают, что их видно издалека, и это позволяет быстро сориентироваться в ситуации на дороге, а обратный отсчет времени позволяет рассчитать — успеешь ли проехать сейчас или лучше притормозить и дождаться следующего разрешающего сигнала.
Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее сообщал, что в 2025 году было модернизировано 10 светофоров, причем, 5 из них — досрочно: площадь И. И. Киселева — трамвай № 8, площадь Лядова — магазин «Подарки», площадь Лядова — ул. Большая Покровская, площадь Лядова — улица Белинского и улица Студенческая — Центральный архив.