Новые современные светофоры начали устанавливать на Московском шоссе

Глава города рассказал, что на Московском шоссе будут смонтированы новые светофоры с обратным отсчетом времени, оснащенные светодиодными лентами, которые издалека видны и при солнечном свете, и ночью, а также информационными секциями для водителей. За последние пять лет, по словам Юрия Шалабаева, в Нижнем Новгороде уже модернизированы 100 светофоров, и планируется заключить контракт на модернизацию еще 14 светофоров, которые будут установлены на Южном шоссе, улицах Веденяпина и Ванеева.