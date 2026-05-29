Одежду польских брендов Reserved, Sinsay и Cropp запретили продавать в Беларуси

В Беларуси под запрет попала одежда польских брендов Reserved, Sinsay и Cropp, которую включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попал целый список одежды популярных польских брендов — 44 предмета одежды и обуви. Все попавшие под запрет товары были произведены польской компанией LPP S.A.
Они не прошли проверку на безопасность по составу, а также показателю «гигроскопичность».
Запрет на ввоз и обращение товаров этих брендов начнет действовать с 30 мая.
