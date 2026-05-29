Электрички в Крыму переходят на летний график

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Пригородные поезда в Крыму 30 мая переходят на летний график, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в новом летнем графике движения электропоездов скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма.

«Кроме того, будут запущены восемь дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория — Соленое Озеро; Евпатория — Симферополь и Феодосия — Владиславовка», — рассказали в пресс-службе.

Летний график будет действовать до 27 сентября. Он коснется следующих электричек:

Ранее сообщалось, что Российская железная дорога на летний сезон перевозок предоставят 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления. Всего же на летний период РЖД добавили 165 пар сезонных пассажирских поездов.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше