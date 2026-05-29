Финалисты мужского чемпионата России по флорболу определятся в субботу

В обоих полуфиналах счёт в серии — 1:1.

Нижегородский клуб «Мининский» уступил сегодня во втором матче полуфинальной серии мужского чемпионата России по флорболу, финальная часть которого проходит в Омске.

Напомним, вчера в первой игре серии до двух побед волжане обыграли местную «Сибирь» со счётом 6:5, а вот сегодня наши земляки потерпели неудачу — 4:7 (0:2, 1:3, 3:2).

У «Мининского» по голу забили Степан Кожевников, Андрей Беляков, Владимир Горшененко и Вадим Мазалов.

Завтра, 30 мая, состоится решающий третий матч. Также третий матч предстоит и в противостоянии «Помора» (Архангельск) и «Барракуды» (Северодвинск).

