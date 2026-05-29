Ермак рассказал, будет ли официальный пляж в Мечниково

Официального пляжа в Мечниково в этом сезоне не появится, но жители и гости региона смогут безопасно отдыхать у моря. Об этом заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в ходе выездного совещания в четверг, 28 мая.
«Для тех людей, которые пишут нам в комментариях, зачем вы поставили шезлонги, а мы, мол, привыкли лежать на полотенцах. Вот на пляже в Мечников можно лежать на полотенцах. При этом безопасность там обеспечена», — сказал Ермак.
Министр отметил, что побережье в Мечниково традиционно остаётся популярным местом отдыха, несмотря на отсутствие официального статуса пляжа. Чтобы его получить, необходимо выполнить требования к благоустройству и инфраструктуре. У властей Балтийска есть план мероприятий, но нужно дополнительное финансирование.
В Мечниково часто приезжают на машинах. Транспорт можно встретить даже на пляже.