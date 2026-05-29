Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области осенью откроют первый центр медицины здорового долголетия

Центр здорового долголетия начнет бесплатно принимать жителей Ростовской области осенью.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на базе одного из клинико-диагностических комплексов откроют специализированный центр медицины здорового долголетия. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Новое учреждение создается по поручению губернатора Юрия Слюсаря в рамках федеральной программы. Вся необходимая помощь и обследования будут оказываться местным жителям совершенно бесплатно в соответствии с полисом государственных гарантий.

В донском комплексе специалисты начнут проводить углубленную оценку биологического возраста пациентов с помощью современных методов. Врачи будут активно применять анализ состава тела, сфигмографию для оценки жесткости кровеносных сосудов и расширенные биохимические исследования крови.

Подобные технологии позволят оперативно выявлять скрытые факторы риска развития хронических заболеваний на ранних этапах. Обновленное медицинское отделение планирует принять первых посетителей уже осенью, сейчас врачи проходят профильное обучение.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше