В Вологодской области задержали мошенников, обманувших военного из Прикамья

Сотрудники УФСБ по Вологодской области выявили факт мошенничества, жертвой которого стал житель Пермского края. По данным правоохранителей, ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.
В ходе оперативных мероприятий были установлены личности двух подозреваемых. Их задержали по месту проживания в Великоустюгском муниципальном округе.
По предварительной информации, злоумышленники обманным путем вошли в доверие к военнослужащему, получили доступ к банковской карте, оформленной на его имя, после чего похитили денежные средства в размере 1 млн 622 тыс. рублей.
Следователь ОМВД России «Великоустюгский» возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
На время расследования подозреваемых заключили под стражу. Сейчас правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.