Знакомят с экопрофессиями. Репортаж из нового пермского визит-центра «Горки»

В Перми появилось место, где дети знакомятся с экологией на практике. Визит-центр «Горки» открылся в долине реки Егошихи. Там можно изучать растения в микроскоп, наблюдать за муравьями и рисовать гербарий. Как всё устроено — в репортаже perm.aif.ru.
Изучение сверхсил природы.
На улице свежо, только что прошёл дождь. Внутри нового визит-центра «Горки» — пахнет деревом, краской и… радостью. Открывали его 28 мая. Теперь в долине Егошихи два таких центра.
«Первый, “Егошиха” на Разгуляе, заработал 10 февраля. Прошло чуть больше трёх месяцев. А мы уже перешагнули семитысячный рубеж посетителей, — приводит цифры директор МКУ “Городское зелёное строительство” Екатерина Овчинникова. — Это говорит о востребованности. Людям нужны такие пространства».
Она объясняет: в первом визит-центре «Егошихе» — история, геология, старые карты, фотографии… Это более классическая экспозиция.
А в «Горках» — другое.
«Этот визит-центр — профориентационный, — объясняет Екатерина Николаевна. — Он посвящён экологическим профессиям».
Идёшь по двум залам и знакомишься с разными специальностями. У каждой профессии — свой герой с говорящей фамилией. Биоэколог Анна Щеглова, промышленный эколог Юрий Чистопрудов… Они как будто оживают и ведут диалог с гостями. А ещё ландшафтный дизайнер, специалист по экотуризму… Человек — часть природы, а профессий, связанных с её изучением и защитой, куда больше, чем кажется.
Экскурсию по визит-центру проводят парк-менеджеры. В двух залах — не только знакомство с профессиями, но и десятки интерактивных занятий.
«Мы можем посмотреть источники загрязнения воздуха в Перми, сравнить прозрачность проб воды, — рассказывает парк-менеджер Елизавета Блинова. — Узнать, как хозяйственная деятельность человека влияет на природу и кто за что отвечает в экологии».
Она показывает стенд с классификацией воды. Воду делят на пять классов — от условно чистой до экстремально грязной. Рядом — слои, каждый из них раскрывает одну из причин загрязнения городских водоёмов.
Ребята из экоотряда «Медведи» вместе с учёными из Пермского Политеха и ПГНИУ уже провели здесь первый лабораторный практикум: сравнивали пробы воды из Егошихи, Камы и Мулянки, изучали годичные кольца деревьев.
Елизавета отдёргивает штору — на мультимедийном экране птенцы в гнезде: «Объясняем детям: во время гнездования нельзя шуметь».
Дальше — «пруд», на котором можно посчитать птиц. Это не так просто, они шифруются.
Ещё можно разглядывать растения в микроскопы.
«Устройство микроскопа знают не все взрослые, — говорит Елизавета. — А дети за полчаса начинают с ним работать. Это важный навык».
Тут же — светящаяся панель. На ней — гербарий в прозрачном акриле.
«Кладёшь образец, сверху — лист бумаги, обводишь, — показывает Елизавета. — За пять минут — ботанический рисунок. Только наши, пермские растения».
Дальше — формикарий, искусственный муравейник в стекле. Прозрачные стенки позволяют разглядеть, как муравьи роют ходы, носят корм и ухаживают за потомством. Пока колония только обживается, но скоро за их жизнью можно будет наблюдать в деталях.
Есть и стенд с температурой за окном.
«На крыше — метеостанция, — добавляет Елизавета. — Вторая такая же — на “Егошихе”. Дети сравнивают погоду, ищут закономерности».
Гостей во втором зале встречает парк-менеджер Ольга Данилова. И сразу — игра.
Задание: придумать название насекомому, потом узнать настоящее. Вспомните себя в детстве: вы же точно так же фантазировали, давая имена жукам и бабочкам, пока не узнавали, как их зовут на самом деле.
Затем Ольга показывает соседнюю картотеку.
«У каждого животного или растения есть свои суперспособности, — объясняет она и достаёт одну из карточек. — Например, крылья этого жука создают иллюзию металлического блеска. Детям говорим проще: выглядит как золотой, но это обман природы».
Ещё один стенд — про птиц. Точнее, про их клювы.
«Угадываем, кто перед нами: хищник, зерноядный или водоплавающий. Всё можно понять по форме клюва».
Рядом — игровой барабан. Почти птичий гороскоп на сегодня.
Ольга крутит ручку: «Остановился. Кто вы сегодня? Смотрите, выпала обыкновенная лазоревка».
На барабане около изображения птицы написано: «Сегодня ты любознательный и общительный».
Тут же — другой стенд. На нём — цифры.
«А цифра — 17 000. Как вы думаете, что это значит?».
Гости оживают:
«Количество шагов за день? Глубина реки? Число видов птиц в Пермском крае?».
Ольга не торопится с ответом. Даёт подсказки, просит подумать ещё. Приходите в «Горки» — узнаете. Это и есть просвещение без скуки: не лекция, а игра, в которой ответ хочется найти самому.
Можно послушать, какие звуки издают птицы, живущие в долине Егошихи. Или увидеть себя в кривом зеркале.
«Изображаем перед ним дерево, куст или цветок, — смеётся Ольга. — И фотографируемся».
А за огромным панорамным стеклом визит-центра — дождевой сад. Это участок земли, который принимает ливневые воды, проходящие через слоёный фильтр из разных типов почвы и влаголюбивых растений.
Рядом — детская площадка. Если бы мне было десять лет, я бы не ушла отсюда до вечера.
Квесты для школьников и практика для студентов.
На открытие визит-центра гости пришли не с пустыми руками, а с подарками и идеями. Особенно активны оказались вузы — каждый видит в «Горках» свою пользу.
Агротехнический университет (ПГАТУ) подарил визит-центру «дерево дружбы» — пестролистный фикус. А ещё предложил: можно водить сюда студентов на практику. Будущим ландшафтным архитекторам, к примеру, очень даже полезно будет видеть, как устроено такое пространство изнутри.
У Пермского Политеха — несколько задумок. Во-первых, вывезти сюда первокурсников-экологов на курс «Введение в профессию» — пусть видят природу не только в учебниках. Во-вторых, подключить студенческое движение «Зелёный Политех»: ребята сами придумали настольные игры по экологии и могли бы проводить в «Горках» квесты для школьников.
Высшая школа экономики тоже не осталась в стороне. Во-первых, у студентов ВШЭ есть проект кольцевых веломаршрутов по городу — «Горки» могли бы стать одной из точек притяжения. Во-вторых, вуз готов подумать над видеонаблюдением: помочь настроить камеры, чтобы вести учёт посетителей парка.
Прозвучала и ещё одна идея — оценить «экосистемные услуги». Простыми словами: сколько в рублях стоят деревья, газоны и чистый воздух. Чтобы показывать жителям реальную цену природы. ВШЭ этой темой заинтересовалась, но признала: таких проектов у вуза почти нет, нужны новые наработки.
Эти идеи — только начало. Но ясно: «Горки» задуманы не просто как парк, а как место, где детей всерьёз готовят к тому, чтобы менять этот мир к лучшему.
Вместо сорняков — саженцы.
По словам начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрия Андреева благоустройство небольшого парка потянуло за собой большие перемены. Сначала убрали стихийные пикники, потом обратили внимание на ливневую канализацию — она не справлялась. В итоге запустили масштабный проект по её модернизации. Так появление экопарка спровоцировало изменения во всём городском хозяйстве.
«И главное — меняется отношение жителей! — отмечает он. — Люди начинают видеть в этом месте уже не место для шашлыков, а парк, который надо беречь».
На открытие приехали губернатор Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин. Дмитрий Махонин назвал «Горки» ещё одним местом в Перми, где можно провести время с пользой. «Пообщался с ребятами. Рад, что они с интересом изучают интерактивные экспозиции об экологии. Здесь же для гостей центра будут проводить экскурсии и семейные мероприятия. Все продумали так, чтобы увлекало и детей, и взрослых. Всё это — часть уникального проекта “Зеленое кольцо”, который уже стал популярным местом отдыха.», — отметил он.
Гости без долгих речей взялись за лопаты — и вместе со школьниками посадили деревья.
Всего здесь высажено 30 деревьев и больше 300 кустарников: сирень венгерская, чубушник, можжевельник…
«Здесь в основном растёт тополь, — объясняет Екатерина Овчинникова. — И молодая поросль после строительства моста. Теперь работаем над биологическим разнообразием экопарка».
Протяжённость экологической тропы здесь — всего один километр, но гулять можно долго. На маршруте — детская площадка, тропа Натуралистов и сам визит-центр «Горки».
КАК ПОПАСТЬ? Визит-центр «Горки» находится в среднем течении реки Егошихи, у Средней Дамбы. Адрес: бульвар Гагарина, 44 В (вход № 8 в парк «Городские горки» со стороны дома 44а).
Режим работы: вторник — воскресенье: с 10:00 до 19:00понедельник — выходной.
Вход бесплатный.
Телефон для справок: +7 (958) 144 00 67.
Для групп: участие в мероприятиях — только по предварительной записи. Группа — до 30 человек. Заявку можно оставить на сайте (нужно дождаться подтверждения от сотрудников).