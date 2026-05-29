В Калининградской области летом планируют трудоустроить более 3,3 тыс. подростков

В Калининградской области летом 2026 года планируют трудоустроить не менее 3,3 тыс. подростков. Об этом рассказала министр социальной политики области Анжелика Майстер во время эфира из регионального информационного центра ТАСС.
По её словам, в прошлом году первый трудовой опыт получили 3226 школьников. В этом году власти рассчитывают как минимум сохранить этот показатель.
«В нынешнем году планируем, что точно не меньше, но видим уже даже цифры достаточно оптимистичные. Например, в этом году у нас уже заключено 167 договоров с различными организациями на временное трудоустройство летом 3246 наших ребят. Надеюсь, что цифра будет выше, и я надеюсь, что цифра не меньше 3300−3350», — сказала Майстер.
По словам начальника управления спорта, молодёжной политики и культуры администрации города Людмилы Помогаевой, только МАУ «Молодёжный центр» с апреля по октябрь планирует трудоустроить около 312 человек. Основной набор приходится на летние месяцы — в июне, июле и августе ежемесячно будут работать по 60−70 подростков.