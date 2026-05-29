Сотни спортобъектов появились в Нижегородской области благодаря программе «ФКГС»

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС»), которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», в Нижегородской области отремонтированы и построены сотни спортивных объектов.
«Развитие спортивной инфраструктуры — наш безусловный приоритет. Мы видим большой запрос со стороны жителей на качественные спортивные объекты. И программа “Формирование комфортной городской среды” дает нам реальную возможность системно решать эту задачу. За время реализации программы в Нижегородской области ввели в эксплуатацию сотни объектов различных форматов: от небольших воркаут-зон во дворах до футбольных полей, баскетбольных площадок с современным покрытием и освещением. Они становятся точками притяжения для людей всех возрастов», — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Ярким примером успешной реализации проекта стал сквер «Самбо» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Благодаря тому, что жители активно голосовали за благоустройство этой территории по программе «ФКГС», на месте заброшенного пустыря построили современный комплекс с универсальной площадкой для командных видов спорта, тренажерами, воркаут-зоной и велотреком. Теперь здесь ежедневно занимаются и жители из соседних домов, и воспитанники детско-юношеской спортивной школы по самбо и дзюдо, находящейся рядом.
«В нашей спортивной школе занимаются более 360 детей разного возраста. Раньше у ребят не было возможности заниматься на улице. Теперь, когда погода позволяет, мы регулярно выходим сюда на разминку, играем в футбол и занимаемся на уличных тренажерах. Голосование очень важно, так как, если бы не проголосовала наша школа, родители, жители близлежащих домов, то такого сквера не появилось. Он стал любимым местом, сюда приходят ребята и взрослые со всего района», — рассказал директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Симанов.
Напомним, продолжается голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей, будут благоустроены при федеральной поддержке в следующем году.
«Сейчас проходит важное голосование за территории, которые будут благоустроены уже в следующем году. Среди них — современные спортивные и игровые площадки для детей, и уютные скверы, где могут гулять семьи и отдыхать старшее поколение. Я призываю всех жителей Нижегородской области принять участие в голосовании, ведь именно ваш выбор определит тот объект, который нужен именно вам», — отметил председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Владимир Беспалов.
В Нижегородской области на голосование выставлены 93 общественных пространства в 23 муниципальных образованиях. Отдать свой голос за выбранный объект могут все зарегистрированные в нашем регионе граждане старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.
Всероссийское голосование проходит до 12 июня. После подведения итогов в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.
Как проголосовать:
Перейти на ресурс zagorodsreda.gosuslugi.ru. Нажать кнопку «Голосовать». Авторизоваться в «Госуслугах». Выбрать муниципальное образование. Определить из списка одну общественную территорию. Проголосовать.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.
Возрастное ограничение: 12+.