Росприроднадзор отозвал экологическое разрешение у полигона на Дону

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора отозвало комплексное экологическое разрешение у полигона ТКО, расположенного вблизи Семикаракорска. Документ обязателен для объектов первой категории негативного воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в период с начала 2025 года по конец мая специалисты ведомства провели три плановые и внеплановые проверки объекта. В ходе инспекций были зафиксированы нарушения требований природоохранного законодательства.
Предприятие частично устранило выявленные замечания, однако не все нарушения были ликвидированы в установленные сроки. В связи с этим Росприроднадзор принял решение об отзыве разрешения. Сейчас деятельность полигона приостановлена.