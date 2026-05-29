Глава Янтарного предложила приучать калининградцев отдыхать «на травушке, на пледике»

Для этого подойдёт не каждая зелёная зона.

В Янтарном могут появиться специальные газоны, на которых разрешат отдыхать. Об этом «Клопс» заявила глава администрации муниципалитета Ирина Гракова во время выездного совещания в четверг, 28 мая.

«Всегда мне было обидно за калининградцев. У нас нет этой культуры — полежать на травушке, на пледике», — сказала Гракова.

Сейчас в Янтарном строго следят за тем, чтобы жители и туристы не ходили по газонам, поскольку некоторые территории относятся к особо охраняемым природным зонам.

«Например, в парке Беккера очень много ценных деревьев, по корням которых нельзя ходить. Это портит природу и очень плохо влияет на растения», — пояснила глава администрации.

Гракова считает, что проблему можно решить за счёт создания специальных «контактных» газонов, предназначенных для отдыха.

