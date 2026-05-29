Главные новости за неделю 25 — 29 мая 2026 года

Дайджест главных новостей 25 — 29 мая 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Страны ЕАЭС предупредили о рисках курса Армении на ЕС

Источник: РИА "Новости"

Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, касающееся намерений Армении по вступлению в Европейский союз. В заявлении отмечается, что подготовка Армении к вступлению в ЕС создает значительные угрозы для экономической безопасности стран — участниц ЕАЭС.

Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин 28 мая провел в Астане переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Ключевым результатом переговоров стало межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС «Балхаш» в Казахстане. Также было подписано соглашение о предоставлении Казахстану российского государственного экспортного кредита для реализации проекта. Кроме того, Москва и Астана договорились расширять сотрудничество в нефтяной сфере. В тот же день Путин принял участие в Евразийском экономическом форуме, а 29 мая — в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Трамп объявил о снятии морской блокады США в Ормузском проливе

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о снятии «беспрецедентной» морской блокады иранских портов в Ормузском проливе. По его словам, застрявшие суда смогут начать процесс возвращения. Соответствующее заявление американский лидер сделал в контексте готовящегося мирного соглашения с Ираном. По словам президента США, все подводные мины в проливе, если они имеются, будут уничтожены. Ранее на фоне переговоров о мирном соглашении США и Иран обменялись новыми ударами. Обе стороны утверждают, что наносили удары в целях самообороны.

МИД РФ анонсировал удары по центрам принятия решений и по объектам ВПК в Киеве

Источник: Reuters

Министерство иностранных дел РФ 25 мая сообщило, что Вооруженные силы России начинают наносить системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Комментируя украинские удары по мирным жителям на территории РФ после атаки на Старобельск, в дипломатическом ведомстве заявили, что «все это переполнило чашу терпения».

Румыния закрывает генконсульство РФ после инцидента с БПЛА

Источник: Reuters

Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон-грата в Румынии, а само консульство будет закрыто. В пятницу в министерстве обороны Румынии сообщили, что беспилотный летательный аппарат повредил кровлю жилого дома в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Руководство страны возложило ответственность за произошедшее на Россию, однако не представило соответствующих доказательств.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
