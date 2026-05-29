Главные новости за неделю 25 — 29 мая 2026 года

Президент России Владимир Путин 28 мая провел в Астане переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Ключевым результатом переговоров стало межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС «Балхаш» в Казахстане. Также было подписано соглашение о предоставлении Казахстану российского государственного экспортного кредита для реализации проекта. Кроме того, Москва и Астана договорились расширять сотрудничество в нефтяной сфере. В тот же день Путин принял участие в Евразийском экономическом форуме, а 29 мая — в заседании Высшего Евразийского экономического совета.