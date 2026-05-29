В Ростове на 88-м году жизни скончался профессор и онколог Александр Шапошников

В Ростове 30 мая пройдет прощание с главным научным сотрудником НМИЦ онкологии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на 88-м году жизни скончался заслуженный врач России, профессор и доктор медицинских наук Александр Шапошников. Об этом рассказали представители Национального медицинского исследовательского центра онкологии в социальных сетях.

— Наш коллектив скорбит об утрате. Александр Васильевич навсегда связал свою жизнь с медициной и более 30 лет работал в центре, — написали коллеги выдающегося хирурга.

Профессор организовал в медицинском учреждении отделение превентивной онкологии. Специалист успешно разработал новые малоинвазивные технологии для диагностики и лечения опухолей. Онколог стал автором более 300 научных работ и семи патентов.

Траурная церемония прощания со специалистом состоится утром 30 мая. Мероприятие пройдет в конференц-зале медицинского центра на 14-й Линии.

