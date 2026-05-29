В Архангельской области появится машиностроительный кластер

Машиностроительный кластер «ПрофТехМаш» появится в Архангельской области, сообщили в министерстве образования региона. Работы пройдут в ходе реализации федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Соглашение между правительством Архангельской области и Котласским электромеханическим заводом планируют подписать летом 2026 года. Уже в 2027 году «ПрофТехМаш» начнет работу.
«Ключевым партнером этого проекта выступил Котласский электромеханический завод, который уже не первый год помогает техникуму готовить востребованные кадры», — сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Кроме того, в состав кластера войдут еще пять профессиональных образовательных организаций. Это Архангельский техникум водных магистралей им. С. Н. Орешкова, Архангельский политехнический техникум, Онежский индустриальный техникум, Каргопольский индустриальный техникум и Плесецкий торгово-промышленный техникум.
Обучение в кластере будут проводить по 15 востребованным специальностям. Они охватят 14 ключевых направлений, среди которых монтаж и обслуживание электрооборудования и систем автоматики, слесарное и сварочное дело. Кроме того, студенты смогут освоить актуальные сегодня направления: ремонт, 3D-моделирование и пилотирование беспилотных авиационных систем.
Ожидается, что за первые три года работы, с 2027-го по 2029-й, обучение в кластере «ПрофТехМаш» пройдут 1 235 человек. После выпуска они смогут трудоустроиться на предприятия региона и поддержать развитие промышленности.
