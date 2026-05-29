В Подмосковье отремонтируют 7 дорог к детским лагерям

Работы пройдут в шести округах региона.

Семь дорог, ведущих к детским лагерям и оздоровительным учреждениям, отремонтируют в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Всего в шести округах Подмосковья специалисты отремонтируют 45 км дорожного покрытия, часть работ уже началась. Сейчас дорожники обновляют три дороги, по которым можно добраться до четырех детских лагерей. Так, в муниципальном округе Егорьевск обновляют 2,7 км дороги. Она проходит через деревни Акатово и Жучата и выходит к Егорьевскому шоссе. В самой деревне Акатово расположен спортивно-оздоровительный лагерь «Ракета».

Также дорожные работы пройдут еще в пяти округах Подмосковья: Клинском, Ступинском, Одинцовском, Ленинском и Наро-Фоминском. На всех участках специалисты не только заменят дорожное покрытие, но и укрепят обочины, а после завершения основных работ нанесут разметку.

«Качество дорог напрямую влияет на организацию детского отдыха, ведь наша цель — сделать путь для детей удобным и безопасным», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.