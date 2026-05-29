VK представит несколько проектов для детей на «Фестивале Движения Первых»

VK выступит на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых». К Международному дню защиты детей организация разработала несколько просветительских, социальных и развлекательных проектов для детей и подростков.
Фестиваль пройдет в Москве с 30 мая по 1 июня в мультиформатном пространстве VK. Гости смогут познакомиться с сервисами для детей и родителей, среди которых МАХ, VK Видео, Сферум и другие.
В дни мероприятия участников ждут мастер-классы, интерактивы и призы. Так, в зоне VK Образование можно будет узнать о задачах современных digital-специалистов в мини-приложении «Тест-драйв IT-профессий».
Также ВКонтакте организует выставку-продажу детских работ о технологиях и цифровой среде. Ее открытие пройдет 1 июня в двух форматах — очно в Галерее Омельченко и онлайн на сайте Альянса по защите детей в цифровой среде.
Кроме того, редакция VK Музыки собрала 10 аудиокниг и подкастов из раздела «Детям». Их целью была помощь мамам и папам в развитии родительских навыков и поиске ответов на тематические вопросы.
В Одноклассниках выйдет выпуск шоу «Народное интервью» с героями телепередачи «Спокойной ночи, малыши» — Хрюшей и Степашкой. Зрители смогут задать им вопросы, а в самом выпуске персонажи поделятся закулисными истории со съемок, расскажут о традициях перед записью и о том, что происходит после окончания эфира.
