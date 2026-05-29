Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

VK представит несколько проектов для детей на «Фестивале Движения Первых»

Посетители зоны VK Образования узнают о задачах современных digital-специалистов в мини-приложении.

Источник: Нижегородская правда

VK выступит на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых». К Международному дню защиты детей организация разработала несколько просветительских, социальных и развлекательных проектов для детей и подростков.

Фестиваль пройдет в Москве с 30 мая по 1 июня в мультиформатном пространстве VK. Гости смогут познакомиться с сервисами для детей и родителей, среди которых МАХ, VK Видео, Сферум и другие.

В дни мероприятия участников ждут мастер-классы, интерактивы и призы. Так, в зоне VK Образование можно будет узнать о задачах современных digital-специалистов в мини-приложении «Тест-драйв IT-профессий».

Также ВКонтакте организует выставку-продажу детских работ о технологиях и цифровой среде. Ее открытие пройдет 1 июня в двух форматах — очно в Галерее Омельченко и онлайн на сайте Альянса по защите детей в цифровой среде.

Кроме того, редакция VK Музыки собрала 10 аудиокниг и подкастов из раздела «Детям». Их целью была помощь мамам и папам в развитии родительских навыков и поиске ответов на тематические вопросы.

В Одноклассниках выйдет выпуск шоу «Народное интервью» с героями телепередачи «Спокойной ночи, малыши» — Хрюшей и Степашкой. Зрители смогут задать им вопросы, а в самом выпуске персонажи поделятся закулисными истории со съемок, расскажут о традициях перед записью и о том, что происходит после окончания эфира.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Юрий Шалабаев поздравил победителей фестиваля «Семья года-2026».