Движение транспорта ограничат по маршруту спортивного мероприятия 30 мая

В Нижнем Новгороде с 00:05 до 16:00 30 мая в связи с проведением спортивного мероприятия (6+) будет приостановлено движение транспорта на следующих участках дорог:
Волжская набережная (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской); ул. Совнаркомовская (от Волжской набережной до ул. Стрелка); ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской).
Кроме того, в зоне проведения забега будет запрещена парковка транспорта. Поэтому специалисты просят водителей заблаговременно убрать припаркованные автомобили с указанных улиц до начала мероприятия, так как из зон перекрытия движения будет осуществляться перемещение транспорта. По вопросам перемещения можно обратиться по телефону: 417 17 07.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.