Технология построения противопожарных систем с ИИ разработана на Дону

Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев посетил конструкторское бюро «Метроспецтехника» в донской столице. Предприятие специализируется на производстве инновационных устройств в области радиоэлектроники и электроники.
Например, здесь создан информационный комплекс для вагонов метро серии 765 «Москва». Кроме того, в активе есть системы управления дизель-поездами, измерители скорости поездов метро.
Ещё одно направление работы бюро — противопожарные системы. Ростовчане разработали систему автоматического обнаружения неисправностей силового электрооборудования, управляемую ИИ. В 2024 году она заняла третье место на конкурсе инноваций стран БРИКС в Китае. На основе технологии установлено и эксплуатируется 250 инновационных пожарных систем с нейросетью, состоящей из 19 тыс. пожарных датчиков, в России, Азербайджане и Узбекистане. Также бюро сотрудничает с Бахрейном и Индией.
В 2023 году систему смонтировали и запустили в школе № 60 Ростова-на-Дону, а в 2025-ом — установили в новом хирургическом центре областной детской клинической больницы.
Сейчас компания возводит два новых производственных объекта.
«Убедился в серьёзном экспортном потенциале предприятия в области радиоэлектроники и электроники, современных технологий пожаротушения, предупреждения чрезвычайных ситуаций. Решение столь сложных задач на современном научно-техническом уровне сегодня важно с точки зрения безопасности, сбережения жизни и здоровья людей. Будем всячески поддерживать и продвигать конструкторское бюро», — отметил Алексей Господарев.
Напомним, развитие высокотехнологичных отраслей производства, рост инвестиционной активности бизнеса отвечают целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».