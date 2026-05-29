Технология построения противопожарных систем с ИИ разработана на Дону

Ещё одно направление работы бюро — противопожарные системы. Ростовчане разработали систему автоматического обнаружения неисправностей силового электрооборудования, управляемую ИИ. В 2024 году она заняла третье место на конкурсе инноваций стран БРИКС в Китае. На основе технологии установлено и эксплуатируется 250 инновационных пожарных систем с нейросетью, состоящей из 19 тыс. пожарных датчиков, в России, Азербайджане и Узбекистане. Также бюро сотрудничает с Бахрейном и Индией.