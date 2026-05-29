Для школьников Фрунзенского района Петербурга провели экскурсию в ЗАГС

Экскурсию в отдел ЗАГСа провели для учащихся 5−6 классов школы № 368 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Семья».
В отдел ЗАГСа пришли 19 школьников. Для них подготовили познавательную экскурсию, во время которой ребята познакомились с основными направлениями работы органов записи актов гражданского состояния. Специалисты рассказали, какие документы можно получить в ЗАГСе, с какого возраста и по каким вопросам можно обращаться в такие учреждения.
Кроме того, школьникам объяснили, почему важно сохранять и укреплять семейные ценности, изучать историю своего рода и бережно относиться к семейным архивам. Сотрудники отдела подчеркнули, что именно через судьбы близких и семейные документы можно лучше понять историю страны и связь разных поколений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.