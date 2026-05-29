Завершение благоустройства центральной части Зеленоградска перенесли на конец июня

Задержка связана с поставкой гранита из Ленинградской области.

Завершение благоустройства центральной части Зеленоградска по проекту «Янтарный талисман» перенесли на конец июня. Об этом рассказал глава округа Александр Китаев.

Часть работ уже выполнили, часть дополнительных работ будут [завершены] в ближайшее время. Подрядчик берёт на себя обязательство сделать до конца июня. Надеемся, что подрядчик эти обязательства выполнит. Там буквально небольшой объём работ. Задержка связана с логистикой гранита из Ленобласти. Как только придёт гранит, там осталось только уложить и всё. До конца июня должно быть сделано, — сказал Китаев.

По проекту «Янтарный талисман» в Зеленоградске благоустраивают часть променада, аллею Дружбы и Санаторский парк. Работы должны были завершить в 2025 году. После этого сроки несколько раз переносили.

По данным администрации округа, в проектную документацию «были включены существенные изменения — ранее неучтённые по техническим причинам работы (скрытые, непредвиденные), что повлекло увеличение сроков в графике производства работ». На окончание благоустройства в срок также повлияли неблагоприятные погодные условия.

С проектом «Янтарный талисман» Зеленоградск победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. На территории курорта благоустраивают несколько общественных пространств, среди которых променад, пирс, аллея Дружбы и Санаторский парк. На всей территории заменят покрытие, установят скамейки и освещение, высадят новые растения.

Контракт на реализацию проекта заключили с ООО «Экватор». Компания получит за благоустройство более 400 миллионов рублей.