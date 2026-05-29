Правительство Дона сохранит крупнейший испытательный полигон для коневодства

В Ростовской области власти окажут поддержку племенному коневодству и сохранят крупнейший испытательный полигон. Об этом рассказали в региональном правительстве по итогам заседания профильной коллегии.
— Создаются условия для развития разных отраслей комплекса. Поддержка коневодства будет реализована через спасение крупнейшего испытательного полигона, — заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В донском регионе разведением лошадей профессионально занимаются шесть крупных племенных предприятий. Сохранение профильной площадки позволит специалистам продолжить работу по испытанию животных и развитию спорта без переезда в другие субъекты.
Помимо этого, для донских аграриев вводят дополнительные финансовые меры поддержки. Местные фермеры смогут получить льготное кредитование бизнеса, целевые государственные гранты и помощь в страховании посевных площадей.
