Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Дона сохранит крупнейший испытательный полигон для коневодства

Власти Ростовской области поддержат коневодство через спасение профильного полигона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области власти окажут поддержку племенному коневодству и сохранят крупнейший испытательный полигон. Об этом рассказали в региональном правительстве по итогам заседания профильной коллегии.

— Создаются условия для развития разных отраслей комплекса. Поддержка коневодства будет реализована через спасение крупнейшего испытательного полигона, — заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В донском регионе разведением лошадей профессионально занимаются шесть крупных племенных предприятий. Сохранение профильной площадки позволит специалистам продолжить работу по испытанию животных и развитию спорта без переезда в другие субъекты.

Помимо этого, для донских аграриев вводят дополнительные финансовые меры поддержки. Местные фермеры смогут получить льготное кредитование бизнеса, целевые государственные гранты и помощь в страховании посевных площадей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше