«Так бывает. Нашёл своё — и остался здесь навсегда»: сотрудник «Концессий» — о любви к своему делу, преемниках и отношении волгоградцев

Отключиться от всего постороннего и забросить телефон в дальний ящик волгоградцу Александру Трофимову не положено по профессии, ведь он отвечает за все водоочистные и канализационные сооружения города. Связав свою жизнь с водой, сегодня он знает о своем деле буквально все. И продолжает искренне любить то, чем занимается.
О буднях Александра Трофимова, его главных профессиональных вызовах и реакции людей на аварии и отключения — в новой главе рубрики ИА «Высота 102» «Люди для людей».
«В другой сфере я себя не вижу».
— Только с утра слышал по радио, что более двух миллиардов людей на земле не имеют доступа к чистой питьевой воде, — говорит по пути к насосной станции заместитель главного инженера по эксплуатации сооружений «Концессий водоснабжения». — А мы производим чистую воду для миллионного города! Конечно, ощущаю большую ответственность. Как иначе?
Трудовой путь Александра Юрьевича начался в один из самых непростых периодов для страны. В 1991 году он, недавно вернувшийся из армии юноша, устроился на железную дорогу, отвечая за ее водоснабжение на территории всего региона. А спустя шесть лет пришел в «Водоканал». Пришел и остался.
— У меня практически вся жизнь прошла в «Водоканале», и сейчас я даже не вижу себя в какой-то другой сфере, — признается мужчина. — Ситуации бывают разными, поэтому я всегда остаюсь на связи, телефон беру даже умываться. Но, тем не менее, я всегда ощущал себя на своем месте! Так бывает — некоторые люди приходят работать на предприятие и остаются на нем навсегда. Моя мама больше тридцати лет работала на Тракторном заводе, супруга более тридцати пяти лет трудилась в стационаре. Видимо, такая у нас семья — пришли, нашли свое и остались. К слову, мой сын тоже работает в «Концессиях» слесарем-ремонтником.
«Нашу работу часто воспринимают как должное».
К тому, что работа в ресурсоснабжающей организации не считается ни с какими обстоятельствами, Александр Трофимов привык уже давно. С тем, что на официальном языке называют «ненормированным графиком», смирились и его близкие.
— Недавно мы останавливали водоснабжение на три дня, и, попрощавшись с близкими утром четверга, я вновь увидел их только утром воскресенья. Конечно, им хочется, чтобы я побольше отдыхал. Но лично я к звонкам в круглосуточном режиме отношусь абсолютно спокойно. Уже даже не нервничаю. Может, это и есть та самая пресловутая профдеформация?
В своей вотчине — Александр Трофимов водит нас по водоочистным сооружениям Краснооктярбского района — специалист с 30-летним стажем знает буквально каждый винтик. Заходя в электролизную, где из обычной поваренной соли делают гипохлорид натрия, он со знанием дела обходит установки и проверяет показатели на экранах. Порядок!
— Электролизную запустили в 2018 году, а в прошлом году ее капитально отремонтировали. Работа проводилась колоссальная — в последние годы нам установили новое энергосберегающее оборудование, переложили большие участки водопроводов, — рассказывает заместитель главного инженера по эксплуатации сооружений «Концессий водоснабжения». — Мы меняемся. Но, к сожалению, относимся к разряду тех специалистов, чью работу жители воспринимают как должное. Все основные вопросы к нам поступают во время отключений воды. Я- то это дело вижу изнутри. Я им живу. Поэтому если вдруг где-то пропадает ресурс, прекрасно понимаю, что это произошло не потому что мы такие вредные, а потому что в этом была производственная необходимость. Но большинство горожан, которые живут в квартирах или частных домах, об этом не задумываются. Им нужно открывать кран и всегда видеть текущую из него воду.
«Это уже не просто коллектив… Семья».
Отвечая за работу всех водоочистных сооружений города, а также канализационных станций, Александр Юрьевич старается увлечь профессией и молодых специалистов.
— Растим смену своими силами, — улыбается он в ответ на вопрос. — К примеру, начальник участка в Краснооктябрьском районе устроился в «Концессии» обычным электриком. Но постепенно вникал в технологические процессы и рос как специалист. У него, кстати, целая семейная династия — в «Водоканале» познакомились его родители. А он сам встретил здесь свою супругу. За долгие годы у нас вообще сложился такой коллектив, с которым хочется трудиться. Это уже семья!
После экскурсии по сооружениям Александр Трофимов провожает нас к выходу и уже прощаясь говорит:
— Я никогда не задумывался, для кого конкретно я работаю. Хотя, казалось бы, ответ очевиден. Работаю — потому что искренне люблю свое дело.
Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102».