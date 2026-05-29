Депутата облдумы Шарифова попросили из комитета транспорта в Волгограде

Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов покинул комитет по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям. Ранее его отстранили от руководства этого комитета, а также от должности вице-спикера регионального заксобрания.
По данным v102.ru, такое решение об устранении депутата из комитета коллеги приняли на основании его собственной просьбы. На данный момент он остается членом комитета облдумы по образованию, науке и культуре, а также комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям.
Причина такого решения не озвучивается, а потому ситуация постепенно обрастает слухами и версиями. В частности, предполагается, что Шарифова может ждать судьба Станислава Короткова, который покинул облдуму по собственному желанию, однако затем прокуратура настояла, чтобы его уволили «по статье» — за участие в бизнесе, который официально ему не принадлежит.
Сам Руслан Шарифов, узнав о том, что региональный политсовет порекомендовал отстранить его от всех должностей, высказался следующим образом: «Лично на заседании не присутствовал, но решение президиума партии, в которой состою уже 23 года, полностью поддерживаю».
Исключение из комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям он не комментировал.
