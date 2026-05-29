Прокуратура передумала оспаривать разрешение на ЖК за 2,7 млрд в Воронеже

В феврале 2025 года воронежский Госстройнадзор выявил многочисленные нарушения при возведении этого МКД. В частности, на стройке отсутствовала часть шпунтового ограждения со стороны жилых домов на улицах Гродненская и 5 Декабря, также на выполненном ограждении не было распорки. По итогам проверки были возбуждены административные дела, составлены три протокола о нарушении обязательных требований в области строительства (ч. 1 и ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, для юрлиц — до 600 тыс. руб. штрафа).