Формула успеха: какой вклад вносят химики в развитие российской экономики

Их работа востребована практически во всех сферах — от фармацевтики и кулинарии до производства топлива и авиастроения. Речь о химиках, создающих прорывные разработки, улучшающих жизнь каждого из нас и помогающих нашей стране добиться технологического суверенитета. Поддерживают развитие химпрома по нацпроекту «Новые материалы и химия».
Рассказываем, как готовят новые кадры для химической отрасли и каких достижений достигли специалисты этой сферы.
Химики вместе.
Сейчас в химической отрасли работают более 710 тысяч человек. Свой профессиональный праздник они отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году масштабное торжество по случаю Дня химика, организованное при поддержке Минпромторга РФ и Российского союза химиков, состоится 6 июня на ВДНХ в Москве. Центральная площадка — павильон «Космос».
Ключевой особенностью праздника станет объединение сразу двух крупнейших отраслевых проектов — фестиваля химии и спорта «Химфест» и Всероссийского телемарафона #ХимикиВместе. Запланированы обширная концертно-развлекательная программа, VR-состязания, сап-заплывы и другие спортивные соревнования.
А многочасовой телемарафон с прямыми включениями и трансляцией в соцсетях позволит присоединиться к этому большому событию представителям предприятий, отраслевых организаций, научного и образовательного сообщества, органов власти, молодежи и ветеранов производства из разных регионов страны.
Ресурсы есть.
Предприятия химической отрасли выпускают тысячи видов продукции: от соды, которая есть на каждой кухне, до высокотехнологичных полимеров, пользующихся спросом как на российском рынке, так и за рубежом.
«Наша задача — чтобы химическая промышленность России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсной, сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства — предприятия с квалифицированными кадрами и передовыми технологическими, энергосберегающими решениями, которые соответствуют высоким требованиям охраны окружающей среды и защиты экологии», — заявил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития отечественной химической промышленности.
До 2030 года в нашей стране будут реализованы проекты по выпуску более 700 приоритетных химических продуктов.
Глава государства уточнил, что в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия» до 2030 года в нашей стране будут реализованы проекты по выпуску более 700 приоритетных химических продуктов, открыты не менее 130 новых производств, в том числе в области мало- и среднетоннажной химии.
Ресурсы, чтобы справиться с поставленной задачей, есть. По официальным данным, в период с 2022 по 2025 год мощности отечественных химических предприятий выросли примерно на 14%.
«В частности, по этилену зафиксировано увеличение мощностей на 25,3%, по пластмассам — на 11%, по минеральным удобрениям — на 23%, — сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. — Это результат системной государственной поддержки отрасли, которая направлена на обеспечение технологического суверенитета по всем цепочкам создания критически важных соединений, и реализации бизнесом масштабных инвестиционных проектов».
Подготовка кадров.
По поручению Президента сегодня создают новые и развивают уже существующие производства, готовят специалистов. Пилотным проектом кадрового обеспечения химической отрасли занимаются сотрудники Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии Томского государственного университета (ЦОПП ТГУ). Недавно они представили обновленный аналитический сервис (дашборд), который анализирует свыше 700 тысяч вакансий химической отрасли, учитывая при этом кадровые потребности более чем двух тысяч компаний. Данные обновляются ежедневно.
«Мы выстраиваем работу по принципу: сначала данные и аналитика, затем управленческие решения. Уже сегодня в рамках пилотного проекта формируется воспроизводимая модель кадрового обеспечения химической отрасли, основанная на реальных потребностях предприятий и синхронизированная с задачами промышленной политики», — отметил директор ЦОПП ТГУ Фархад Рагимов.
По его словам, сервис также принимает в расчет образовательные программы высших и средних профессиональных учебных заведений. Рассматриваются и карьерные траектории выпускников, чтобы понять, насколько подготовка новых специалистов соответствует реальным потребностям экономики.
Студенты параллельно с основными предметами должны освоить языки программирования, уметь моделировать технологические процессы.
Тем временем в профильных вузах обновляют образовательные программы, запускают проекты дополнительного профессионального образования, проводят конкурсы для аспирантов. Недавно завершился федеральный конкурсный отбор предложений, способных улучшить преподавание программы «Химическая технология». В число тридцати победителей соревнования, которое проводится по нацпроекту «Новые материалы и химия», вошла и команда Омского государственного технического университета (ОмТГУ). В основе проекта — введение новой компетенции с обязательным изучением информационных технологий.
Авторы программы уверены, что этот навык поможет будущим химикам лучше понимать профильные дисциплины и потом успешно работать по специальности. Как пояснил руководитель проекта, доцент кафедры «Химия и химическая технология» ОмГТУ Виталий Горбунов, студенты параллельно с основными предметами обязательно должны освоить языки программирования, уметь моделировать технологические процессы и работать с промышленными тренажерами.
В программе учтены и интересы преподавателей. Они смогут проходить стажировки в ведущих университетах, обмениваться лучшими практиками и общаться с экспертами промышленных предприятий.
Студенты участвуют в импортозамещении.
Будущие специалисты тоже предлагают свои разработки, в том числе в области импортозамещения. К примеру, коллектив студентов и преподавателей Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) подготовил экологичную технологию производства асфальтового покрытия с использованием пластика.
В вузе уверены: предложенные ими добавки помогут сцепить между собой разные слои дорожного полотна и заменить дорогостоящие полимерные модификаторы для битумов, которые пока производят преимущественно за границей. Разработка уфимцев дешевле, и, кроме того, приносит пользу экологии, так как новый композитный материал производят из вторичных отходов полимерного производства и побочных продуктов переработки нефти.
«Мы разработали смесь, которая значительно повышает качественные характеристики асфальта. Эта разработка делает покрытие более прочным и долговечным, увеличивая его срок службы от пяти лет. Она выдерживает температурную нагрузку от −30 до +50 градусов», — рассказывает инженер центра водородно-углеродных материалов, аспирант кафедры «Технология нефти и газа» УГНТУ Руслан Япаев.
Лабораторные испытания нового материала прошли успешно и скоро уфимскую разработку применят на экспериментальном участке дороги.
Студенты и преподаватели Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) предложили новацию в области хранения и транспортировки газа. Они разработали инновационный метод, который может существенно повысить безопасность обращения с ним.
Известно, что метан — это доступное и выгодное топливо, но он летуч и взрывоопасен. Казанские ученые предложили новый метод его перевода в состояние гидратов, при котором молекулы газа заключаются в кристаллическую решетку воды. Это делает процедуру значительно менее взрывоопасной.
Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, показали, что применение экологичных поверхностно-активных веществ на основе соединений лития, натрия, калия и аммония позволяет «упаковать» в гидраты до 92−94% метана. По своей эффективности разработка не уступает существующим промышленным технологиям, но она гораздо безопаснее. К тому же для для образования гидратов по новому методу требуется в 250 раз меньшее количество реагента, а значит, использовать его выгоднее.
«На следующем этапе проекта мы планируем изучить, как ароматические группы в составе поверхностно-активных веществ влияют на образование гидратов метана. Мы намерены также проверить, сколько газа можно вместить в единицу объема такого гидрата», — рассказывает руководитель проекта, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов КФУ Абдолреза Фархадиан.
А мы напоминаем, что национальный проект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта критически важной химической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий.