Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеру из Черняховска помогают вернуть деньги, которые он отправил мошенникам

Удалось определить владельца счета, на который ушли деньги.

У пенсионера из Черняховска, пострадавшего в результате действий телефонных мошенников, появился шанс вернуть деньги — 150 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нашли владельца счета, на который «капнули» деньги. Им оказался житель Волгограда.

Известно, что аферисты позвонили пенсионеру, представились сотрудниками ГИБДД и убедили его перевести деньги якобы для непривлечения к ответственности его родственника. Мужчина все указания выполнил.

Было заведено уголовное дело. Теперь исковое заявление будут рассматривать в Красноармейском районном суде Волгограда.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше