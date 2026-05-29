Пенсионеру из Черняховска помогают вернуть деньги, которые он отправил мошенникам

У пенсионера из Черняховска, пострадавшего в результате действий телефонных мошенников, появился шанс вернуть деньги — 150 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нашли владельца счета, на который «капнули» деньги. Им оказался житель Волгограда.
Известно, что аферисты позвонили пенсионеру, представились сотрудниками ГИБДД и убедили его перевести деньги якобы для непривлечения к ответственности его родственника. Мужчина все указания выполнил.
Было заведено уголовное дело. Теперь исковое заявление будут рассматривать в Красноармейском районном суде Волгограда.
