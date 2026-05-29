В Астраханской области отремонтируют участок трассы Маячное — Краса

Работы организованы поэтапно. В прошлом году дорожники завершили основные мероприятия на первых 5 км трассы. Сейчас близится к завершению ремонт участка — с 0-го по 10-й километр. Параллельно подрядчики приступили к обновлению оставшегося отрезка — с 10-го по 15-й километр. Сейчас на участке задействованы 10 единиц техники и 15 специалистов: они снимают старое покрытие. После фрезеровки дорожники уложат щебень и два слоя нового асфальтобетона, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.