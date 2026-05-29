В Астраханской области отремонтируют участок трассы Маячное — Краса

Участок трассы Маячное — Житное — Краса отремонтируют в Астраханской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Общая протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги составляет 15 км. Трасса имеет важное социальное значение: она соединяет несколько сел и является единственным маршрутом к районному центру. При этом из-за сильного износа покрытия движение по дороге стало менее безопасным.
Работы организованы поэтапно. В прошлом году дорожники завершили основные мероприятия на первых 5 км трассы. Сейчас близится к завершению ремонт участка — с 0-го по 10-й километр. Параллельно подрядчики приступили к обновлению оставшегося отрезка — с 10-го по 15-й километр. Сейчас на участке задействованы 10 единиц техники и 15 специалистов: они снимают старое покрытие. После фрезеровки дорожники уложат щебень и два слоя нового асфальтобетона, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.