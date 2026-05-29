В Перми рассказали о развитии благоустройства и новых проектах до 2029 года

Эдуард Соснин сообщил, что к началу 2026 года в Перми действует 206 озелененных общественных территорий. Это на 13 больше, чем было в 2021 году. Также он отметил, что расходы на их содержание за пять лет выросли в связи с расширением работ по уходу за зелеными зонами и более частым обслуживанием.