Высокая пожароопасность лесов сохранится по северу Нижегородской области с 30 мая по 1 июня

Высокая (четвертый класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится по северу Нижегородской области в период с 30 мая по 1 июня, об этом сообщается в MAX-канале «РСЧС Нижегородская область».
«Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не бросайте горящие спички, непотушенные сигареты. Не оставляйте на освещенных солнцем открытых площадках бутылки, осколки стекла, другой мусор», — отмечается в сообщении.
В указанный период будет действовать запрет на посещение лесов.