IT-эксперт опроверг убеждение об опасности вышек 5G для здоровья человека

Убеждение об опасности вышек 5G для здоровья человека — это миф, заявил IT-эксперт Павел Мясоедов, комментируя сообщение о том, что в конце июня некоторым российским операторам могут выделить диапазон от 4,63 до 4,99 гигагерц, передаёт News.ru.
По его словам, волны от подобных конструкций всегда проходят на безопасном от людей расстоянии.
«Волны — это электромагнитные силы. Свет — тоже волна. В каких-то очень коротких диапазонах они действительно могут воздействовать на человеческий организм. Но все волны, передающие информацию, находятся на такой длине, что воздействовать напрямую на человека за счёт непосредственно себя они не могут», — объяснил Мясоедов.
При этом IT-эксперт добавил, что базовые станции 5G действительно могут создавать побочные излучения. Однако прогресс в технологиях, по его словам, неизбежен.
«Чтобы нанести вред своему здоровью, нужно встать к конструкции вплотную. Однако из-за риска поражения электрическим током подойти к ней не получится», — уточнил Павел Мясоедов.
Напомним, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин уже заявлял, что технологическая база для запуска мобильной связи шестого поколения в России может появиться к 2032 году.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае каждый третий смартфон сейчас поддерживает 5G. И их доля постоянно растёт.