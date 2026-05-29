Дело экс-начальника военгоспиталя в Воронеже о присвоении 1,6 млн передали в суд

В Ленинский районный суд Воронежа поступило уголовное дело экс-начальника ФГКУ «416 военный госпиталь» Министерства обороны РФ. Его обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Фигурантом является Юрий Черенков, следует из картотеки суда. Согласно Rusprofile, он являлся начальником госпиталя с мая 2018 года по август 2023-го.