В Агрызе Татарстана построят новый молодежный центр

Новый молодежный центр построят в Агрызе Республики Татарстан, сообщили в администрации Агрызского района. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Новый центр станет важной точкой притяжения для молодых жителей района. Его создают как многофункциональное пространство, где подростки и молодежь смогут общаться, учиться, заниматься творчеством и спортом, а также реализовывать собственные социальные проекты.
«Открытие молодежного центра даст новый импульс развитию инициатив наших ребят. Мы хотим, чтобы молодые люди оставались в районе, находили здесь возможности для самореализации, творчества и спорта. Это не просто здание — это пространство для общения, обучения и воплощения идей, которые сделают наш район еще лучше», — отметил главы Агрызского района Ленар Нургаянова.
Будущий молодежный центр будет трехэтажным. Его общая площадь составит 1325 кв. м, одновременно находиться в здании смогут до 300 посетителей. В здании разместятся зрительный зал с эстрадой, читальный зал библиотеки, артистическая и зал для хореографии.
Зрительный зал оборудуют местами для маломобильных граждан, что сделает культурные и общественные мероприятия доступными для всех категорий посетителей. Читальный зал станет зоной для учебы, самообразования и интеллектуального досуга. Артистическая позволит творческим коллективам проводить репетиции и готовиться к выступлениям, а хореографический зал оснастят зеркалами и станками для занятий танцами и фитнесом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.