На Дону мужчина семь лет получал пенсию умершей матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Октябрьского района Ростова-на-Дону задержали 57-летнего местного жителя, подозреваемого в многолетнем хищении пенсионных выплат. По данным следствия, мать задержанного скончалась ещё в марте 2019 года. Незадолго до смерти женщина переехала в донскую столицу из соседнего города. Сын, получив медицинскую справку о смерти, умышленно не стал обращаться в ЗАГС за свидетельством. Благодаря этому факт смерти остался не зарегистрированным в официальных базах. С 2019 по 2026 год злоумышленник продолжал пользоваться банковской картой покойной, на которую ежемесячно приходили пенсионные выплаты. Деньги он регулярно снимал и тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба государству превысила 2,5 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.