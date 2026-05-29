«Вот теперь нормально»: Дробыш при всех унизил на шоу Ирину Дубцову

По правилам проекта, участники шоу перепевают песни других исполнителей. Ирина Дубцова выбрала песню нм музыку Дробыша «Я тебе не верю», которую прежде исполнял Григорий Лепс. Пока она пела, продюсер, кажется, был настроен позитивно. Однако, когда дело дошло до обсуждения, он жестко раскритиковал исполнительницу, заметив, что она, возможно, и выглядела бы эффектно в программах вроде «Лейся, песня», но явно не дотянула до уровня «Соли».