«Вот теперь нормально»: Дробыш при всех унизил на шоу Ирину Дубцову

Телешоу «Соль. Легенда» окончилось неприятной сценой — продюсер Виктор Дробыш прилюдно унизил певицу и композитора Ирину Дубцову и довел уроженку Волгограда до слез. В конце концов она просто не выдержала и покинула сцену.
По правилам проекта, участники шоу перепевают песни других исполнителей. Ирина Дубцова выбрала песню нм музыку Дробыша «Я тебе не верю», которую прежде исполнял Григорий Лепс. Пока она пела, продюсер, кажется, был настроен позитивно. Однако, когда дело дошло до обсуждения, он жестко раскритиковал исполнительницу, заметив, что она, возможно, и выглядела бы эффектно в программах вроде «Лейся, песня», но явно не дотянула до уровня «Соли».
Ирина пыталась перевести все в шутку, но, судя по всему, нервы у нее не выдержали. Она начала перебивать Дробыша, говорить, что ей тоже не нравится, когда кто-то перепевает ее композиции.
«Со своим уставом в чужой монастырь не приходят», — отрезал Дробыш.
«А я всегда со своим», — возразила Дубцова.
«А ты вообще могла в принципе уйти», — заявил продюсер.
«Почему?».
«А я не знаю, что ты тут стоишь».
Ведущий Стас Ярушин попытался было сгладить обстановку, но ему это не удалось. Ирина сначала просто повернулась спиной к жюри, а потом спрыгнула со сцены и ушла, не дожидаясь окончания программы.
«Вот теперь нормально», — удовлетворенно произнес Дробыш.