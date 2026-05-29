В библиотеке села Еткуль Челябинской области прошел профтур для школьников

Профориентационный тур для учащихся Селезянской школы прошел в Еткульской сельской библиотеке Челябинской области, сообщили в главном управление по труду и занятости населения региона. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Кадры».
Программа началась с экскурсии по залам библиотеки. Школьники познакомились с книжными фондами, увидели зоны для чтения и работы с литературой, а также пространства, где проходят выставки, творческие встречи и культурные мероприятия. Кроме того, ребятам рассказали о современных электронных ресурсах и доступе к цифровым библиотекам.
После этого сотрудники учреждения подробнее объяснили, чем занимается библиотекарь в повседневной работе. Ребята узнали, как комплектуется книжный фонд, как ведутся каталоги, готовятся выставки и тематические дни, а также как организуются мероприятия для посетителей разных возрастов.
Завершилась встреча творческим флешмобом. Каждый участник получил бумажное сердце и написал на нем пожелание библиотеке или слова благодарности ее сотрудникам. Эти послания решили сохранить и оформить в памятную композицию, которая будет напоминать о встрече со школьниками.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.