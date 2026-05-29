Ночью заморозки, днем +21°C: Калининградцам рассказали о погоде на субботу

Как и предупреждали ранее синоптики, ночь на субботу в Калининградской области будет холодной. До +3…+7°C, местами, особенно в северо-восточной части региона возможны заморозки на уровне почвы до −1°C. Готовиться стоит дачникам в Неманском, Гусевском, Краснознаменском, Нестеровском районах. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».