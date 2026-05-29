Ночью заморозки, днем +21°C: Калининградцам рассказали о погоде на субботу

Как и предупреждали ранее синоптики, ночь на субботу в Калининградской области будет холодной. До +3…+7°C, местами, особенно в северо-восточной части региона возможны заморозки на уровне почвы до −1°C. Готовиться стоит дачникам в Неманском, Гусевском, Краснознаменском, Нестеровском районах. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
К полудню в Калининграде потеплеет до +16…+19°C. Днем до +19…+21°C. На побережье до +15…+18°C.
В течение дня переменная облачность. Местами не исключены небольшие дожди у побережья и на западе региона.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше