Суд вернул экс-главу администрации Зернограда Ирину Полищук в следственный изолятор

В Ростовской области главу администрации Зернограда Ирину Полищук вернули в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области суд вернул экс-главу администрации Зернограда Ирину Полищук в следственный изолятор. Об этом рассказали в издании «Панорама».

— Меру пресечения чиновнице накануне изменил районный суд. Она снова оказалась в изоляторе и будет находиться там как минимум до 17 июня, — сообщают журналисты.

Расследование уголовного дела о превышении полномочий и служебном подлоге завершено. По данным следствия, руководитель поручила провести грейдирование дорог, но в документах указала дорогостоящий ямочный ремонт. Ущерб бюджету превысил 1,6 миллиона рублей.

Напомним, чиновницу задержали в октябре 2024 года. Женщина провела под стражей четыре месяца, затем ее перевели под домашний арест. А в июне 2025 года суд смягчал меру до запрета определенных действий.

