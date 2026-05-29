Восстановлено электроснабжение 75% потребителей на пострадавших от урагана территориях края

По состоянию на вечер 29 мая электроэнергией восстановлено электроснабжение 75% потребителей в территориях Прикамья, которые пострадали от ураганного ветра накануне вечером. Как сообщает пресс-служба краевого минЖКХ, уже устранено более 300 обрывов на линиях воздушных передач напряжением 0,4−110 кВ и заменено 65 опор.