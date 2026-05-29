Восстановлено электроснабжение 75% потребителей на пострадавших от урагана территориях края

По состоянию на вечер 29 мая электроэнергией восстановлено электроснабжение 75% потребителей в территориях Прикамья, которые пострадали от ураганного ветра накануне вечером. Как сообщает пресс-служба краевого минЖКХ, уже устранено более 300 обрывов на линиях воздушных передач напряжением 0,4−110 кВ и заменено 65 опор.

Для ускорения восстановительных работ в Прикамье прибыли дополнительный бригады из Свердловской и Челябинской области, уточнили в ведомстве. Всего на поврежденных энергообъектах задействованы более 200 специалистов, свыше 80 единиц спецтехники Пермского филиала «Россети Урал» и местные аварийно-спасательные службы.

Основные силы сосредоточены в Березниковском, Чусовском округах и северной части Коми-Пермяцкого округа. Работы продолжаются в непрерывном режиме.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», вчера во второй половине дня из-за сильных порывов ветра на территории Прикамья в ряде округов пропало электричество. Из-за непогоды в отдельных районах Березников и Усолья повалены деревья, оборваны линии электропередач, затруднен проезд транспорта. Днем также произошло повсеместное отключение электроснабжения в Чердынском округе.